Samantha De Grenet: «Ho scoperto il tumore al seno spalmandomi la crema: dopo le cure e la menopausa indotta n

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nel 2018Desi è trovata a dover subire un intervento d’urgenza per unal, da cui è oggi guarita, anche se solo oggi riesce a raccontare quanto questa scoperta l’abbia sconvolta, soprattutto perché emersa in modo del tutto inaspettato. Lei infatti si era organizzata per trascorrere un weekend di vacanza insieme a un’amica, ma mentre si trovavano insieme in bagno lei ha avvertito qualcosa di diverso rispetto al solito. “la, avverto qualcosa di strano, quasi un nocciolo, sul– ha detto in un’intervista al settimanale Gente – Lei mi dice di farmi controllare e io, seppur non convinta, perché minimizzavo, la ascolto. Per fortuna. La diagnosi è stata netta:aldestro, da operare ...