Guerra in Ucraina | il premier ungherese Orbán ha incontrato Trump in Florida | «Se vince non darà un centesimo a Kiev»

(Di lunedì 11 marzo 2024) «Donaldnonpiù unall’» se verrà rieletto presidente degli Stati Uniti. A dirlo è il, Viktor, alla stampa di Budapest, dopo l’incontro tra i due «vecchi amici» a Mar-a-Lago. «Pertanto, lafinirà, perché è ovvio che l’non può reggersi sulle proprie gambe», precisa. Non sono una novità i legami tra Budapest e Mosca: il primo ministro si è più volte rifiutato di inviare armamenti ae ha mantenuto rapporti con la Russia e il suo presidente Putin anche dopo l’invasione. Nel suo viaggio al di là dell’oceano, il leader di Fidesz hal’ex Tycoon, ma non l’attuale presidente. Stando a quanto scrive il New York Times, sarebbe ...

La Russia potrà presto produrre il triplo delle armi che Stati uniti e Unione europea sono in grado di garantire all' Ucraina . Non lo dice il Cremlino, ma un rapporto dell'intelligence Nato diffuso ...

