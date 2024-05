Tre chili di hashish in casa - 52enne arrestato nel Casertano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè statoad Aversa (Caserta) dalla Polizia di Stato per spaccio di stupefacenti, perché trovato in possesso di tredi. L’uomo è stato fermato mentre era in auto dai poliziotti del commissariato di Aversa, che ne seguivano da tempo gli spostamenti e sospettavano che vendesse droga a domicilio; tra i sedili però gli agenti hanno trovato poche dosi ma una cospicua somma di danaro, ritenuta provento dello spaccio. I poliziotti sono poi andati a perquisire il domicilio dichiarato dal, non trovando nulla; quindi si sono recati in un secondo domicilio indicato dal pusher e hanno rinvenuto nel sottotetto 28 panetti di. L’uomo è stato quindi ammanettato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'articolo ...

