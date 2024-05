Cozze e vongole in pessimo stato - prodotti surgelati scaduti | 100 chili di cibo sequestrati in un ristorante

Cari ristoratori, chef e baristi, per il 2024, nel Giorno internazionale della donna, vorremmo esprimere un desiderio, per noi e per tutte le donne che amano mangiare fuori: non vogliamo più essere trattate in maniera diversa rispetto agli uomini. Mettete da parte tutti i vostri stereotipi sui ... Continua a leggere>>

Alimenti conservati male in un ristorante: 2 denunce - In un ristorante a Cimitile, i Carabinieri del nucleo forestale di Roccarainola, coadiuvati dal personale dell’Asl Napoli 3 Sud, hanno eseguito un controllo in via Nazionale delle Puglie, scoprendo ci ...

Continua a leggere>>

Blitz in un noto ristorante: sequestrati 100 chili di frutti di mare e altri alimenti - I militari del nucleo carabinieri forestale di Roccarainola, congiuntamente a personale Asl na 3 sud, in Cimitile alla via Nazionale delle Puglie, hanno controllato un’attività di ristorazione. I ...

Continua a leggere>>

Alimenti in cattivo stato, due denunce nel Napoletano - Cento chili di prodotti alimentari tenuti in cattivo stato di conservazione all'interno di un ristorante: sequestri e due persone denunciate. È accaduto a Cimitile, dove i carabinieri del nucleo ...

Continua a leggere>>