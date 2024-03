A Pasquetta nuova Giornata dei castelli | palazzi e borghi medievali

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Lunedì 1° aprile, in occasione di, si terrà un nuovo appuntamento con le Giornate dei. Nelle località aderenti verranno proposte tante iniziative come visite guidate, rievocazione ed eventi per accogliere turisti e visitatori. Per avere ulteriori informazioni clicca qui: https://www.pianuradascoprire.com/esperienze-da-vivere/apertura-straordinaria/ Le proposte per il 1° aprile Castello di Cavernago (BG) Il castello di Cavernago esisteva già nel sec. XIII, era dotato di fossato ed apparteneva ai Canonici della Cattedrale di S. Alessandro in Bergamo. Da loro il condottiere Bartolomeo Colleoni lo acquisì con due atti del 1470 e 1473. Da lui passò ai suoi discendenti, i Martinengo Colleoni. Negli anni ’20 del sec. XVII gran parte del complesso venne decorato ...

Eurocamp di nuovo in pista per i tornei giovanili. Migliaia di atleti in campo da oggi al 2 aprile - Con la Pasqua, tornei sportivi di volley e basket portano migliaia di giovani in riviera grazie a Basket Cervia Cesenatico ed Eurocamp. Partite, divertimento e amicizie in programma.ilrestodelcarlino

Cosa fare a Pasqua e Pasquetta a Palermo (e in Sicilia): tutti gli eventi da non perdere - Con gli amici, in famiglia o col partner a Palermo e in generale in Sicilia ci sono molte occasioni da non perdere per festeggiare questi due giorni speciali ...balarm

A Pasqua festa sì, ma con l'ombrello - Più che Pasqua con chi vuoi, sarà una Pasqua con l’ombrello, come ha molti è apparso chiaro già dalla giornata di ieri. Il meteo per i giorni delle festività in arrivo, infatti, promette instabilità e ...polesine24