Il Twiga di Briatore sbarca in Liguria nel giorno dell’arresto del governatore Toti assente alla presentazione del locale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Flavioinneldi Giovanni. L’imprenditore ha infatti appena presentato a Ventimiglia un’altra sede del, la sua catena di locali esclusivi. “Qui abbiamo trovato un’amministrazione fantastica, che con il sindaco in particolare ha aiutato ad abolire tutti i passaggi burocratici che normalmente fanno scappare gli imprenditori”, ha detto l’ex team manager della Formula 1 con la Renault. Ildi Ventimiglia aprirà a metà giugnoBaia Benjamin, insenatura molto nota al confine con la Francia. Sarà la sesta filiale dopo Forte dei Marmi, Dubai, Doha, Londra, Montecarlo. Il progetto imprenditoriale è stato presentato nel corso di una conferenza stampa nella città in provincia di ...

