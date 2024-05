Toti arrestato - intercettazioni con imprenditori | Ci serve una mano per le elezioni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Pur di "ottenere l'elezione o la rielezione" avrebbe "svenduto la propria funzione e la propria attività in cambio di finanziamenti, abdicando in tal modo ai propri importanti doveri istituzionali". È con queste parole che la gip di Genova Paola Faggioni motiva l’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il governatore della Liguria Giovanni(Noi Moderati), arrivata al termine di indagini durate più di quattro anni che hanno colpito in tutto una decina di persone tra Genova e La Spezia. Tra questi anche l’ad di Iren, Paolo Emilio Signorini, l’imprenditore del porto Aldo Spinelli (con il figlio Roberto Spinelli) e Matteo Cozzani, capo di gabinetto di, quest’ultimo in rapporti con il clan Cammarata di Cosa Nostra. Intanto, è stato fissato per venerdì 10 maggio l'interrogatorio del governatore della Liguria. Spinelli ...

Gorizia, 7 mag. (askanews) – “Sono garantista, per me una persona è colpevole soltanto quando è condannata in terzo grado di giudizio. Lo sono per le persone di area del centrodestra che possono essere coinvolte come per quelle di area del ...

Arresto Toti, l’ex Pd Oliverio: “Un sistema malato che altera la politica, poi tocca convivere con i pregiudizi” - Arresto toti, l’ex Pd Oliverio: “Un sistema malato che altera la politica, poi tocca convivere con i pregiudizi” - Magistratura a orologeria prima delle elezioni, l’ex Governatore della Calabria: una legge per rimettere ognuno al proprio posto ...