(Di martedì 7 maggio 2024)del presidente della Regione, Giovanni, con l’accusa di corruzione nell’esercizio della funzione e per atti contrari a doveri d’ufficio nonché di corruzione elettorale ha causato nell’arco di poche ore un vero terremoto politico. A gettare rapidamente nella mischia è il Movimento 5 stelle, che chiede le dimissioni dell’intera Giunta regionale ligure. «In tutti questi anni abbiamo più volte segnalato e denunciato, anche con esposti, diverse operazioni quantomeno discutibili. L’operazione delle Colonie Bergamasche o la vendita dell’ex ospedale di Santa Margherita, oltre alle centinaia di attività inerenti a determinate “sponsorizzazioni” e utilizzo di fondi pubblici. Le notizie non fanno bene alla nostra regione», ha dichiarato il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi con il collega di Gruppo Paolo Ugolini. Il ...

Pd e M5s all'assalto dopo l'arresto di Toti: "Ora elezioni anticipate in Liguria". Ma il centrodestra non ci sta: "Tempi dell'inchiesta sospetti" - Ben diversa la posizione di Matteo Renzi , che ricorda di essere sì "all'opposizione di Toti" ma, "a maggior ragione siamo garantisti", dice il leader di Iv a margine di un evento a Roma, aggiungendo,...