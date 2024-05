Tiro a segno | Podhrasky si impone nella pistola 25 automatica 25 m alla Coppa del Mondo di Baku

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo una sfida davvero avvincente Martinsi è impostoda 25 metri maschile, unica finale pianificatasesta giornata di competizioni della tappa didel2024 di, rassegna in fase di svolgimento in Azerbaijan, precisamente a. Il ceco infatti si è piazzato sul gradino più alto del podio raccogliendo il totale di 32, stesso risultato raggiunto dal cinese Xinjie Wang, secondo dopo aver compiuto due serie molto fallose (la quinta e la settima), con tre errori per parte (al netto di altre tre serie chiuse in modo pulito). Terzo posto poi per Clement Bessaguet, il quale ha ottenuto 25, precedendo così il tedesco Peter Florian (21), Yuehong Li (18) ed Oliver ...