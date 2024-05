Tiro a segno - Coppa del Mondo | a Baku nella pistola 25 metri femminile vince Yang Jii - azzurre eliminate nelle quali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024)tappa didel2024 diin corso a, a trionfarefinale dellada 25è stataJiin . La sudcoreana ha chiuso con il punteggio di 41/50, eguagliando il suo stesso record delstabilito ai Campionati Asiatici a gennaio. Secondo posto per la cinese Zhao Nan, battuta in finale e a quota 37/50, seguita dalla tedesca Josefin Eder, che completa il podio con 32/45.nel corso delleficazioni tutte lepresenti in gara. Cristina Magnani ha chiuso 31esima, mentre Chiara Giancamilli è 39esima. Più indietro Maria Varricchio, 44esima, e Margherita Brigida ...