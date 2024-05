Inter - Inzaghi premiato dall'AIAC come il miglior allenatore della Serie A 2023 24 Battuto Thiago Motta

“L’ho definito lo scudetto della gioia perchè sappiamo di aver fatto felici milioni di tifosi Inter isti che aspettavano da tanto tempo questa seconda stella, per noi è un grandissimo orgoglio”. A Bologna per ricevere il premio Bulgarelli come ...

Lazio, Patric si racconta: "Dalle difficoltà di Inzaghi a quei fischi che sono diventati applausi..." - Lazio, Patric si racconta: "Dalle difficoltà di inzaghi a quei fischi che sono diventati applausi..." - Ai microfoni dei canali ufficiali della società è intervenuto il difensore biancoceleste Patric dopo che nella gara contro il ...

Simone Inzaghi è il miglior allenatore 2023/24 per AIAC e Panini. Battuto Thiago Motta nella finalissima - Simone inzaghi è il miglior allenatore 2023/24 per AIAC e Panini. Battuto Thiago Motta nella finalissima - L'AIAC e Panini non hanno dubbi: Simone inzaghi il miglior allenatore della stagione 2023/24. Per l'annata calcistica ormai in conclusione, la community della nota ...

Julio Cruz: "In questo Bologna devono restare tutti, anzi servono 2 o 3 rinforzi" - Julio Cruz: "In questo Bologna devono restare tutti, anzi servono 2 o 3 rinforzi" - L’attacco di Guidolin era: Locatelli e Signori dietro a lui, Julio. "Giocavamo benissimo. E oggi Motta e inzaghi propongono il miglior calcio della Serie A".