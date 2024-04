Oroscopo Paolo Fox 30 aprile 2024 | fuoco di paglia per l' Acquario

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di lunedì 29 aprile 2024) Cosa prevede l'diFox per il 30? L'ultimo giorno del mese è segnato dall'ingresso della Luna in, che si verifica nel cuore del pomeriggio. Questo transito astrale porterà una bella ventata di freschezza nella vita di molti segni dello zodiaco. C'è chi dovrà fare attenzione aldiin amore e chi sarà in piena ripresa. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di martedì 3030Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Dovrai attendere il pomeriggio per ottenere dei miglioramenti. Una bella notizia sta arrivando. I figli ti daranno soddisfazione. Toro – Non è da escludere qualche spesa ...