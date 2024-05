Concorso Vigili del Fuoco 2024 | i requisiti e come fare domanda Ecco il bando

Domenica 5 maggio, poco prima delle ore 17:00, una chiamata d’emergenza ha mobilitato i vigili del fuoco del Comune di Gaeta, segnalando una situazione di pericolo per tre rocciatori sulla nota falesia di Monte Orlando , in località “Montagna ...

Si rovescia trattore in canale, morto 61enne nel vicentino - Si rovescia trattore in canale, morto 61enne nel vicentino - Il fatto è avvenuto a Nanto (Vicenza) Il mezzo - secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco giunti sul posto - si è rovesciato in un canale di scolo a bordo strada con l'uomo alla guida che è ...

Allerta incendi: interventi congiunti e prevenzione. Alta la responsabilità dei proprietari di terreni privati - Allerta incendi: interventi congiunti e prevenzione. Alta la responsabilità dei proprietari di terreni privati - Sono state due le zone interessate dagli interventi congiunti degli uomini della Forestale e dei vigili del fuoco a Pantelleria, nella giornata di domenica per principi di incendio che fortunatamente ...

Loceri, fiamme in un’abitazione: intervengono i vigili del fuoco - Loceri, fiamme in un’abitazione: intervengono i vigili del fuoco - Incendio questa mattina a Loceri, in località “Gardalis”. Il rogo è divampato in una casa rurale, con le fiamme partite dai locali adibiti a cucina e soggiorno.