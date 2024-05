Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2024 | i telecronisti Rai

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Chi sono iche commentano sulla Rai gli: ecco tutto quello che c’è da sapere sulle voci del torneo didi scena a, presso il complesso del Foro Italico, dall’8 al 19 maggio. La Rai ha acquisito i diritti per un totale di 12 partite, una al giorno – solitamente del torneo di singolare maschile – e le trasmetterà gratuitamente in chiaro, sia in diretta tv che in streaming. Iche commenteranno le partite dalla cabina del Centrale saranno Marco Fiocchetti e Adriano Panatta. Previsti anche degli interventi da bordo campo di Maurizio Fanelli. In studio, con Cristina Caruso, ci sarà invece Rita Grande. SportFace.