Internazionali - a Roma in campo Berrettini e gli altri tennisti italiani – Orari e dove vedere in Tv Sky e Rai

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) In attesa di Djokovic e degli“big” della competizione, glid’Italia di tennis aaccolgono glipronti a continuare – e a debuttare – in uno dei tornei più importanti e storici della stagione sulla terra rossa. Grande attesa per l’esordio di Matteo, che rientra dopo il forfait di Madrid ma su cui poggiano molte delle speranze azzurre vista l’assenza di Jannik Sinner. In totale però nella giornata di mercoledì 8 maggio saranno ben tredici i– tra singolare maschile e femminile – a scendere in. Due, invece, i derby che si giocheranno in mattinata. Tra i tanti, ci saranno anche Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Ecco quando epoteri ...