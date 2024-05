Deviazioni autobus e variazioni parcheggi per processione San Cataldo | DETTAGLI

(Di martedì 7 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoPer i festeggiamenti del Santo Patrono di Taranto, nella giornata di mercoledì 8 maggio dalle ore 17.00 alle ore 24.00 sarà interrotta la circolazione veicolare sul Ponte girevole, peraltro in occasione del passaggio dellaa mare è anche prevista un’apertura straordinaria: pertanto tutte le linee deglidi Kyma Mobilità che transitano per il Ponte Girevole già a partire dalle ore 12.00 subirannoai percorsi utilizzando il Ponte Punta Penna (o sul sito www.kymamobilita.it). Nelle giornate di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 maggio, inoltre, il traffico veicolare sarà interrotto sul Lungomare Vittorio Emanuele III dove si terrà la Fiera di San. Pertanto, in considerazione della inibizione alla sosta su alcune strade del Borgo ...

