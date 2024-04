La processione a mare di San Cataldo sulle motonavi di Kyma Mobilità

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 23 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoIn occasione dei festeggiamenti in onore di Sanoffre ai tarantini e ai turisti la straordinaria opportunità di seguire la suggestivadel Santo Patrono a bordo di una motonave che, come ormai tradizione vuole, si pone sulla scia di Nave Cheradi sulla quale ci sarà la statua di San. «In particolare quest’anno– ha annunciato il Presidente Avv. Daniele D’Ambrosio – metterà a disposizione entrambe le sue, la “Clodia” e la “Adria”, per dare la possibilità a un numero maggiore di passeggeri di seguire comodamente “in prima fila” ladi San: non solo ai tarantini, ma ...