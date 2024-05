Sydney Sweeney lancia il nuovo trend direttamente dal Met Gala | il body glitter

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Avevamo già preannunciato che il Metci avrebbe reto un po’ di tendenze beauty per un bel po’ di tempo: e ovviamente le previsioni erano giuste. Dalle labbra goth, alle no brows, siamo arrivate a unossia quello dei, e are ilè stato il look di. Met: ildeldiIl tema del Metdi quest’anno era “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, con un dress code “The Garden of Time”, quindi ci aspettavamo di trovare outfit legati alla natura e alla sua bellezza: quindi fiori, ...