Un cerotto ti fa bella | dai patch occhi al face taping per le rughe - ecco il nuovo trend di bellezza che fa risparmiare tempo e fatica

(Di lunedì 6 maggio 2024) Combattono leaie, riducono i brufoli e infondono principi attivi sulla pelle. Il tutto senza ungere né sporcare: anzi, ci si dimentica proprio di averli addosso. Parliamo deies, l’ultima frontiera in fatto die skincare. Si tratta di piccoli cerotti adesivi infusi di principi attivi, che permettono un’azione mirata in punti specifici. Esiste praticamente unper ogni cosa: da quelli per il naso (capaci di rimuovere i punti neri) ai(formulati per ridurre borse eaie), dai pimplees (che ‘asciugano’ i brufoletti) fino ai cerotti infusi di acido ialuronico per ridurre leled’espressione seguendo la tecnica del. I ...

