Cos’è il thrifting - il nuovo trend per una moda sostenibile e griffata

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ilè una nuova tendenza che permette di acquistare abiti di grandi brand a costi contenuti. Sfruttando le piattaforme online che vendono usato, per esempio, o nei mercatini e negozi di seconda mano che stanno spopolando nelle città. La parola letteralmente vuol dire “essere tirchi”, ma il risparmio non è l’unico esito positivo di questa disciplina. La ricerca oculata e organizzata di capi, griffati e non, usati, infatti, aiuta a bloccare il circolo vizioso della fast fashion. Spingendo ad acquistare meno vestiti, ma di qualità più elevata, senza alimentare l’inquinamento. Se ogni tanto entrate nel flusso giusto su Intagram o TikTok troverete moltissime e moltissimi creator che mostrano con dovizia di particolari tutto quello che riescono a comprare con pochi soldi, nei mercatini o nei negozi specializzati. In Italia, per esempio, va per la maggiore la catena ...