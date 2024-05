Stormy Daniels e quella notte con Trump in hotel - il racconto in aula | Provai a scappar - mi bloccò Come fu? Breve e non protetto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lui è un ex presidente del Paese più potente al mondo in cerca di una clamorosa rielezione. Lei è una porno attrice oggi 45enne. Donaldsi sono ritrovati per la prima volta nella stessadi tribunale, ieri a New York. E il tycoon ha dovuto «subire» ildi fronte ai giudici del presunto assalto sessuale che avrebbe compiuto dalla viva voce dell’attrice, 27enne ai tempi dell’accaduto. I fatti,noto, risalgono al 2006, quando i due si conobbero nell’ambito di un torneo di golf sul Lago di Tahoe, in Nevada.ha raccontato ieri la sua versione dei fatti senza rinunciare a dettagli, di fronte a una giuria spesso incredula., all’epoca «solo» un imprenditore milionario, invitò la giovane donna a cena nella ...