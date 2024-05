Nato | Stoltenberg - ‘con Meloni discusso numerosi contributi Itali - preparativi per Washington’

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Bruxelles, 08 mag. – (Adnkronos) – È stato “un piacere incontrare il primo ministro Giorgiaa Roma. Abbiamodeidell?a allae dei nostriper il verticedi luglio. Quando i leader si incontreranno a Washington, prenderemo ulteriori decisioni per sostenere l?Ucraina, rafforzare le nostre difese e collaborare maggiormente con i partner”. Lo dice il segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens, via social, dopo l’incontro di oggi a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia. L'articolo CalcioWeb.

Matteo Perego: "Il governo darà le armi a Kiev, la Lega lo sa. Salvini finora ha sempre votato a favore" - Matteo Perego: "Il governo darà le armi a Kiev, la Lega lo sa. Salvini finora ha sempre votato a favore" - circoscrive il peso politico del pressing leghista sull’esecutivo meloni sul nuovo invio di armi all'Ucraina. Sottosegretario, nel giorno in cui la presidente del consiglio incontra il segretario ...

Stoltenberg da Meloni: sul tavolo la guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente - Stoltenberg da meloni: sul tavolo la guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente - Incontro a porte chiuse a Palazzo Chigi tra la presidente del consiglio Giorgia meloni e il segretario generale della nato, Stoltenberg, e niente dichiarazioni alla stampa, al termine. Tra i tanti e ...

Nato: Stoltenberg, 'con Meloni discusso numerosi contributi Italia, preparativi per Washington' - nato: Stoltenberg, 'con meloni discusso numerosi contributi Italia, preparativi per Washington' - Bruxelles, 08 mag. - (Adnkronos) - È stato "un piacere incontrare il primo ministro Giorgia meloni a Roma. Abbiamo discusso dei numerosi contributi dell’Italia alla nato e dei nostri preparativi per ...