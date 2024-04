(Di sabato 6 aprile 2024) Licenziati due ufficiali per i missili sull’Ong. «Di notte i loghi non erano visibili dai droni». La Ong dice che all’indagine israeliana «manca credibilità»

Giuba, 11 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Almeno una persona è morta in un attacco di uomini armati contro un convoglio umanitario , che secondo le prime informazioni apparteneva al Programma ... (liberoquotidiano)

L'organizzazione statunitense ha accusato Israele di aver colpito il convoglio , che però non ha confermato la sua responsabilità. Uccisi sette operatori umanitari provenienti da Australia, Polonia, ... (wired)

Responsabili dell'Attacco a World Central Kitchen sollevati dal loro incarico - L'esercito israeliano ha preso provvedimenti severi in seguito all'Attacco mortale al convoglio di World Central Kitchen (WCK), un'organizzazione non governativa. I diretti responsabili dell'incidente ...informazione

Attacco al convoglio umanitario di World Central Kitchen: sette vittime per tre «tragici» errori. Il rapporto dei militari sul raid - Due ufficiali israeliani licenziati e altri due formalmente rimproverati per l’Attacco al convoglio umanitario di World Central Kitchen in cui sono morti 7 operatori. La decisione è stata comunicata ...corriere