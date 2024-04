La World Central Kitchen dello chef José Andrés Puerta colpita da raid israeliano | morti sette operatori | «Il cibo non è un' arma di guerra»

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 2 aprile 2024) Il 15 marzo scorso, la, l’ente di beneficenza fondata dalloispano-americano, titolare di molti ristoranti in diverse città degli Stati Uniti, insieme alla Open Arms, ha consegnato quasi 200 tonnellate diai palestinesi nella Striscia. Oggidell’organizzazione umanitaria sono stati uccisi in un attacco aereo dell’esercito di Benjamin Netanyahu a Gaza proprio mentre erano in servizio. Strage diumanitari «Oggi abbiamo perso molti nostri fratelli e sorelle… angeli, con cui ho prestato servizio in Ucraina, Gaza, Turchia, Marocco, Bahamas, Indonesia. Sono persone, non sono senza volto... non sono senza nome. Il governo ...