La sanità pubblica è in coma Comitati pronti alla protesta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 6 maggio 2024) Medicina territoriale inadeguata, carenza di medici di base e lunghe liste di attesa per visite ed esami. All’insegna dello slogan “Laè in“, mercoledì 8 dalle 10.30 alle 12.30 si terrà un presidio didavanti all’ospedale di Rho. L’iniziativa è organizzata dal coordinamento deidel Rhodense, costituito da Comitato salute eCerchiate e Pero, Comitato per la salute e il benessere di Novate Milanese, costituendo Comitato salute ecittadini di Cornaredo, Oxservatorio salute edel Rhodense e Sportello salute Rho, tutti molto preoccupati per il futuro della. La data non è stata scelta a caso, infatti mercoledì mattina si ...