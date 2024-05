Il video della truffa del finto pedone a Roma | si butta per terra e finge di essere stato investito

Non è una novità, ma un comportamento che sta prendendo sempre più piede fra i Truffa tori che cercano di spillare soldi agli automobilisti . La chiamano la “ Truffa del pedone investito“, e consiste, da parte del Truffa tore, nell’attendere il passaggio di un’auto per poi improvvisamente lanciarsi ... Continua a leggere>>

VIDEO | A Roma torna la truffa del pedone - ROMA – “ATTENZIONE a Roma, zona Don Bosco. Da giorni ci segnalano questo individuo che si fa investire sulle strisce pedonali per poi chiedervi soldi”. Una nuova segnalazione di Welcome To Favelas, il ...

Continua a leggere>>

Europee: Renzi, 'truffa candidarsi e non andare per non lasciare posticino comodo' - Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Chi si candida alle Europee, se viene eletto, deve andare al Parlamento europeo. Dov'è la novità Qual è la grande rivelazione Se ti candidi per andare in Europa perché pe ...

Continua a leggere>>

truffa del pedone investito sulle strisce: si getta a terra per finta, smascherato dal video - Un metodo per fare qualche soldo a spese altrui e in pochissimo tempo, vale a dire la "truffa del pedone": a bordo strada, con pazienza, l'uomo attende l'auto che passa, poi inizia ad attraversare ...

Continua a leggere>>