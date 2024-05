Roma - 91enne invita senzatetto a mangiare e lei lo rapina

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – Un anzianounaa pranzo. E lei lo. Gli agenti della Polizia del commissariato Esquilino ahanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto una 34enne, poiché gravemente indiziata del reato diaggravata. In particolare i poliziotti della sezione Volanti sono intervenuti in un appartamento del quartiere Esquilino,

Un gesto di benevolenza si è trasformato in un incubo per un 91enne che ha deciso di accogliere in casa una mendicante per offrirle il pranzo . La donna, una volta entrata nell’abitazione, ha pensato bene di aggredire il suo ospite, minacciandolo ...

