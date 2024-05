Roma - 91enne invita a pranzo una mendicante Ma lei lo rapina

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 – Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto una 34enne, poiché gravemente indiziata del reato diaggravata. Nello specifico, gli agenti della sezione Volanti, su disposizione della locale S.O., sono intervenuti in un appartamento del quartiere Esquilino, per la segnalazione di una lite tra un uomo ed una donna italiana. Sul posto, unitaliano ha riferito di essere stato vittima di unada parte di una donna. Nei fatti, l’uomo ha raccontato di averla conosciuta durante la mattinata, nei pressi della stazione Termini, quando la stessa gli ha chiesto di poter avere delle monete per comprare del cibo; ed è proprio in quell’occasione che l’uomo, spinto dalla compassione, ha ...

