Rally Kenya 2024 | Rovanpera fa il vuoto dopo la seconda tappa Problemi per Evans e Neuville

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 30 marzo 2024) Ladel Safariè andata in archivio con numerosi colpi di scena sullo sterrato del, in attesa del Super Sunday in cui verranno assegnati altri punti bonus (tra la classifica di giornata e la Power Stage conclusiva) per questo terzo appuntamento stagionale del Mondiale WRC. Nel frattempo i primi 18 punti del weekend vanno a Kalle, sin qui dominatore assoluto dell’evento. Il fenomeno finlandese della Toyota, già leaderle prime sette speciali, ha continuato a dettare legge anche nelle 6 Stage odierne rifilando distacchi abissali al resto della concorrenza anche grazie alle disavventure dei suoi avversari più accreditati. Il due volte campione iridato, impegnato nelcome pilota part-time, vanta un margine ...