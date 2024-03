Historic Rally delle Vallate Aretine | l' arrivo della prima tappa

(Di sabato 2 marzo 2024) Arezzo, 2 marzo 2024 – È la Porsche Carrera RS di Angelo Lombardo – esemplare di 2° Raggruppamento - a salire da protagonista sulla pedana d’dell’, apertura del Campionato ItalianoAuto Storiche organizzata da Scuderia Etruria Sport sulle stradeprovincia di Arezzo. Il pilota cefaludese, affiancato da Roberto Consiglio, vanta – dopo due prove speciali - un margine di undici secondi sul primo inseguitore, il palermitano Pierluigi Fullone, in gara su BMW M3, vettura condivisa con il copilota Alessandro Failla. In terza posizione il senese Valter Pierangioli, rallentato da un avvio di gara che lo ha visto soffrire problemi al ...

Arezzo, 23 febbraio 2024 – Da lunedì 26 febbraio fino a martedì 19 marzo in orario 8,30 – 17,30 scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri ... (lanazione)

Arezzo, 29 febbraio 2024 – sabato 2 marzo l’Historic Rally delle Vallate Aretine arriva a Cortona con la prova speciale a Portole. Si annuncia spettacolo per ... (lanazione)

di Sonia Fardelli È il giorno della prima sfida ( oggi dalle ore 15) della 14esima edizione del l’Historic Rally delle Vallate Aretine, gara di apertura per ... (sport.quotidiano)

Rally del Bardolino (8 e 9 marzo): modifiche viabilità e proroga iscrizioni, tutte le info su prove speciali e chiusure stradali: Il Rally Club bardolino ha annunciato che le iscrizioni per il Rally del Bardolino, Rally del Bardolino Historic e Due Valli Classic sono state prorogate fino a lunedì 4 marzo. L'evento si svolgerà l' ...gardanotizie