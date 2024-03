Imperfect Women | Elisabeth Moss e Kerry Washington protagoniste della miniserie Apple

(Di martedì 26 marzo 2024) Nuovo progetto per il piccolo schermo con le star di The Handmaid's Tale e Scandal.TV+ ha sceltoper l'adattamento di, il romanzo di Araminta Hall.viene descritto come un thriller psicologico non convenzionale che approfondisce un crimine che distrugge l'amicizia decennale fra tre donne. Ma mano che l'indagine evolve emerge anche la verità su come anche i rapporti più stretti possano cambiare nel tempo. La terza protagonista? Il casting è ancora incompleto perché accanto averrà scelta una terza protagonista. Annie Weisman si occuperàscrittura e sarà produttrice esecutiva dello show ...

