Rafah rischia di diventare il cimitero e l’inferno di 600mila bambini

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Israele ha sferrato un attacco di terra su, costringendo centinaia di migliaia di palestinesi a fuggire e impedendo gli sforzi per portare aiuti umanitari in quello che era l'”ultimo rifugio” di Gaza. Come riporta Haaretz citando fonti mediche a Gaza l’attacco di Israele, nelle ultime 24 ore, contro 11 edifici a, ha ucciso 26 persone, di cui 11e 8 donne. Il 6 maggio Israele ha emesso ordini di trasferimento chiedendo ai civili nella parte orientale didi spostarsi nella cosiddetta “zona umanitaria” israeliana di Al-Mawasi, come riporta Save the Children, includendo il divieto di spostarsi verso Gaza City e l’area di Wadi Gaza, lasciando la popolazione di fatto senza opzioni. Non c’è stato, però, alcun dialogo tra le forze israeliane e le agenzie umanitarie prima dell’espansione della ...

L’offensiva di Israele su Rafah , a sud della Striscia di Gaza, potrebbe tramutarsi in una miccia esplosiva per un’ulteriore escalation di violenza in Medio Oriente. L’offensiva dell’esercito sulla città al confine con l’Egitto è stata lanciata il 7 ...

Choc in Liguria per arresti, Israele conquista Rafah, cala rischio povertà. Le prime pagine - Choc in Liguria per arresti, Israele conquista rafah, cala rischio povertà. Le prime pagine - Arresto di Toti, Israele conquista valico rafah, il rischio povertà per le famiglie italiane cala nel 2023. Le prime pagine ...

M.O., Burns atteso in Israele, Idf: riaperto valico di Kerem Shalom - M.O., Burns atteso in Israele, Idf: riaperto valico di Kerem Shalom - Milano, 8 mag. (askanews) - Israele ha preso il controllo del valico di rafah, in un'operazione limitata secondo la Casa Bianca: il tutto ...

Gaza, Mattarella: «Nessuna pace se premia l'aggressore». E a Netanyahu: «Si fermi» - Gaza, Mattarella: «Nessuna pace se premia l'aggressore». E a Netanyahu: «Si fermi» - ROMA Si unisce all'appello rivolto a Netanyahu dal segretario generale Onu Antonio Guterres, a «evitare operazioni militari a rafah» per «la drammaticità ...