Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’offensiva disu, a sud della Striscia di Gaza, potrebbe tramutarsi in una miccia esplosiva per un’ulteriore escalation di violenza in Medio Oriente. L’offensiva dell’esercito sulla città al confine conè stata lanciata il 7 febbraio dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che descrivecome “l’ultimo bastione di Hamas” nella Striscia. Dall’altro lato del confine c’è un Egitto stanco delle ostilità arrivate a una manciata di metri dal territorio nazionale, nonché della pressione sulla frontiera delle centinaia di migliaia di sfollati palestinesi costretti a rifugiarsi nel sud della Striscia. All’altro capo del Mediterraneo c’è invece un’Unione europea che sta ammonendodall’intraprendere un’azione militare a. Gli stessi Usa, anche tramite ...