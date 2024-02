Cosa sta succedendo a Rafah e perché si rischia una vera e propria carneficina

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) A, nell'estremità meridionale della Striscia di Gaza, si è rifugiato quasi un milione e mezzo di palestinesi. Il governo israeliano ha annunciato un'invasione di terra in questo territorio, eventualità "terrificante" secondo le Nazioni Unite: i civili palestinesi sono letteralmente in trappola a, non hanno più alcun luogo verso cui scappare, e un'offensiva di Israele comporterebbe moltissimi morti e feriti.