Grande Fratello | cifre da capogiro per la conduzione | ecco quanto hanno guadagnato quest’anno

Nonostante il Grande Fratello 2023 si sia concluso, non si placano le polemiche e le voci sugli ex concorrenti del programma Mediaset, e secondo un’indiscrezione lanciata da un’esperta di gossip i ... (anticipazionitv)

Continuano ad uscire retroscena sul post- Grande Fratello 2023 e i suoi ex protagonisti. Il pubblico non ci sta capendo più nulla, quelle che sembravano grandi amicizie, che sarebbero durate per la ... (tuttivip)

Grande Fratello, intervista a Perla Vatiero: "Sposarmi con Mirko L'’intenzione è quella" - Intervistata dal Corriere del mezzogiorno, la vincitrice della recente edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero, ha parlato dei suoi progetti futuri con Mirko Brunetti.comingsoon

Perla Vatiero, il lieto annuncio lascia tutti di sasso: "Io e Mirko.." (1 / 2) - L'annuncio è arrivato in questi minuti nelle redazioni di tutti i giornali la decisione sembra ormai presa e nessuno può far niente per far tornare indietro i due.donna.fidelityhouse.eu

Perla e Mirko pronti alle nozze ma la Vatiero sogna il cinema - Per Perla Vatiero e Mirko Brunetti è arrivato il momento di fare progetti importanti: all'orizzonte il matrimonio ma per la vincitrice del Grande Fratello anche il ...ultimenotizieflash