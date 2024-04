Zazzaroni | Me l’hanno detto tutti gli allenatori del Napoli di quest’anno - spogliatoio complesso e giocatori scontenti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 aprile 2024) Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante “Un calcio alla radio”.: «Pioli più vicino all’idea di De Laurentiis» «De Rossi non ha avuto tanta fortuna in carriera. Eterno capitan futuro, adesso gli sta girando tutto a meraviglia. Sul 2-1 pensavo non l’avesse ripresa e poi è tornato Abraham». Il prossimo allenatore delsarà Conte? «Credo di no. Pioli, per me, si avvicina maggiormente all’idea di De Laurentiis. Poi c’è Gasperini che è quello che piace molto ad altri, ma c’è qualche riserva sul carattere, visto che non è uno morbido. Alla fine, non so chi arriverà. Spero Gasperini per il, mi piacerebbe vederlo per tante ragioni». «La stagione del? Ho avuto modo di parlare con ...