Cremona - investita sulle strisce La Procura | Omicidio stradale

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ladi, che ha indagato sulla tragica morte della 72enne Tale Bushi, ha denunciato perl’automobilista che martedì alle 10, in centro, ha investito e ucciso l’anziana mentre stava attraversando a piedicorso Campi, all’intersezione con corso Cavour. L’indagato, 64 anni, è di Scandolara Ripa d’Oglio. Il pm ha disposto l’autopsia sulla vittima che, dopo essere stata scaraventata sull’asfalto dalla Mini Cooper Countryman, è stata trasportata con un gravissimo trauma cranico al Maggiore dove, nonostante un intervento per salvarla, è spirata il giorno dopo. Domani l’esame autoptico. P.G.R.

