Isola dei Famosi - scoppia la lite tra i naufraghi a causa del fuoco | Questo machete fa c***** VIDEO

“Non mi rompere il ca…”. Isola dei Famosi , lite choc tra le naufraghe . Momenti di altissima tensione in Honduras, dove la fame, il poco sonno, gli animali e gli insetti, stanno facendo perdere la testa e la pazienza a tanti partecipanti. Ma cosa è ...

In queste ore c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra Valentina Vezzali e Greta Zuccarello all’Isola dei Famosi . Le due donne, ormai, sono arrivate ad un punto di non sopportazione reciproca, quindi, non hanno esitato a dirsi in faccia tutto ...

Puntata del 6 maggio non proprio tranquilla quella dell’Isola dei Famosi , con Vladimir Luxuria che è stata costretta ad intervenire varie volte per calmare gli animi. Durante un grosso litigio è successo qualcosa di inaspettato con Matilde Brandi , ...

Isola dei Famosi: Francesco Benigno etichetta Luxuria: 'Vladimiro guadagno' - Isola dei famosi: Francesco Benigno etichetta Luxuria: 'Vladimiro guadagno' - Martedì 7 maggio, l'ex concorrente de L'Isola dei famosi è dunque tornato a criticare la conduttrice ... Tutto è partito dallo stesso Benigno, che durante una lite ha provocato verbalmente Artur. Nel ...

Tensione all’Isola 2024, il fuoco non si accende e scoppia la lite: “Questo machete fa ca**re” - Tensione all’Isola 2024, il fuoco non si accende e scoppia la lite: “Questo machete fa ca**re” - All’Isola dei famosi 2024 è bastata la difficoltà ad accendere il fuoco per scatenare nuove tensioni. Rosanna Lodi si è spazientita e Edoardo Franco l’ha invitata a darsi una calmata. Poi, lo scontro ...

Quanto durerà ancora Nintendo Switch e quale conviene comprare tra normale, Lite e OLED - Quanto durerà ancora Nintendo Switch e quale conviene comprare tra normale, lite e OLED - La produzione di giochi per Nintendo Switch non finirà molto presto (si mormora che la casa di Kyoto abbia in programma altre remaster di giochi famosi) e possiamo aspettarci ... Switch Modello 2019 e ...