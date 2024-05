Pensioni anticipate 2024 | Durigon propone Quota 41 entro il prossimo anno

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di venerdì 3 maggio 2024) La Lega mira a inserire la proposta di41 “nella legge di bilancio per il”. Questo è quanto dichiarato da Claudio, esponente della Lega e sottosegretario al Lavoro, sempre attento al tema previdenziale. Da tempo, la41, che prevede la pensione con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età, è stata una priorità del Carroccio, ma fino ad ora non si è neanche avvicinati a realizzarla. Cosa succederà quindi nel 2025?ultime novità:rilancia41 per tuttiil 2025 La Lega ha come obiettivo principale in materia diquello di elaborare una soluzione riguardante la41 per tutti i lavoratori, ...