Pensioni 2025 | Opzione Donna insostenibile - si a quota 41 nella nuova riforma

Con circolare n. 39 del 27 febbraio l' Inps fornisce Indicazioni sull'applicazione delle novità introdotte dalla legge di bilancio per la pensione anticipata flessibile Quota 103. Nell’anno 2024 per Quota 103 è richiesta un’età anagrafica di almeno ...

Il Governo ha ufficializzato sette pensioni anticipate nel 2024. Scopriamo quali requisiti occorre soddisfare per avervi accesso. I lavoratori possono lasciare il mondo del lavoro in anticipo rispetto la pensione di vecchiaia grazie a numerosi ...

Il sistema delle Pensioni sta accusando un netto rallentamento. In tutto questo ha un evidente impatto anche lo scemare di quello che è stato l’effetto garantito da Quota 100. In termini statistici, lo sguardo è rivolto soprattutto al settore del ...

Inps, pronta una nuova app per gestire la pensione: funzionerà come nelle banche - Inps, pronta una nuova app per gestire la pensione: funzionerà come nelle banche - L'Inps sembrebbe essere pronta ad adottare una nuova novità prendendo come modello di ispirazione le banche. La creazione di una nuova app in grado di gestire la propria ...

Riforma pensioni 2024/ Opzione donna, Durigon: speriamo di riuscire a prorogarla - Riforma pensioni 2024/ Opzione donna, Durigon: speriamo di riuscire a prorogarla - Riforma pensioni 2024, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha detto di sperare di riuscire a prorogare Opzione donna ...

Farmacisti. Enpaf rivaluta le pnsioni del 5,4% per il 2024 - Farmacisti. Enpaf rivaluta le pnsioni del 5,4% per il 2024 - Adeguamento delle pensioni all’indice Istat del 5,4%, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Il presidente, Emilio Croce: "Il Consiglio di amministrazione, anche per quest’anno, ha scelto di riconoscere ...