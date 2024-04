Bill Skarsgård sorprende nel suo nuovo ruolo in “Boy Kills World” dopo Pennywise

Il trailer italiano di The Crow - Il corvo anticipa l'arrivo del film nelle sale italiane in estate, ma le reazioni degli spettatori si dividono tra chi è possibilista e chi boccia il remake senza ... (movieplayer)

PREMI SYLVESTER 2024: Le Nomination (400 LIVE #199): Guarda il filmato (40:11) PEGGIOR ATTORISMO Nicholas Hoult ( Renfield ) Janelle Monae ( Glass Onion ) Monica Bellucci ( Diabolik - Chi sei ) Bill Skarsgård ( John Wick 4 ) Ben Affleck ( Hypnotic ) ...

'The Crow " Il Corvo', disponibile il trailer italiano: ROMA - Bill Skarsgård ('IT', 'John Wick 4') è 'The Crow " Il Corvo', il leggendario e iconico personaggio della graphic novel di James O' Barr, rivisitato in questa nuova versione cinematografica che sarà ...