Parigi 2024 - la torcia Olimpica è arrivata a Marsiglia | Florent Manaudou sarà il primo tedoforo in terra francese

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Attraversato il Medineo, laè finalmente giunta in Francia. Dopo 12 giorni di navigazione, la ‘Belem’ che la trasporta è infatti attraccata a. Nel corso della mattinata è prevista una sfilata di oltre mille imbarcazioni per accogliere la fiaccola che ha lasciato il Pireo lo scorso 27 aprile. Si tiene pronto per oggi pomeriggio, cheilsul suolo. Il programma della giornata prevede infine in serata una cerimonia al Porto Vecchio, dove sono attese circa 150 mila persone, prima di dare il via alla staffetta che fra 79 giorni si concluderà con l’accensione del tripode il 26 luglio. SportFace.