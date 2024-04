Che significato ha la torcia olimpica? Un simbolo di pace ancora oggi

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 28 aprile 2024) Laè ildei Giochi. Essa trasporta il sacro fuoco di Olimpia e trasmette un messaggio die amicizia lungo il suo percorso. Destinata a bruciare per tutta la durata dei Giochi Olimpici, all’interno di un tripode, la fiamma compie il suo viaggio sulla, fino ad arrivare all’interno dello stadio dove si svolge la cerimonia di apertura ufficiale. Ma qual è la storia della? È bene chiarire che questa non prende origine dall’antica Grecia ma, bensì, risale ai Giochi Olimpici del 1936 nella Berlino nazista. In quella occasione, infatti, il comitato realizza unadal design originale che viene poi utilizzata per tutto lo svolgimento del viaggio della fiamma. Fino all’accensione del braciere finale. La ...