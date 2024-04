Pallamano | Qualificazioni Europei 2024 | Italia-Francia 13-36 Le transalpine travolgono le azzurre

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La quinta giornata delleaglifemminilidisi è conclusa. A Chieti infatti, l’ha affrontato le campionesse del mondo della. Ecco come sono andate le cose nel match disputato in Abruzzo. LA CRONACA A Chieti, di fatto, non c’è mai partita. Le campionesse del mondo partono subito fortissimo mettendo le cose in chiaro con un perentorio 0-7. L’va subito alle corde riuscendo a reagire solo parzialmente per un momentaneo 5-10, che però poi diventa 7-19 all’intervallo. Nella ripresa la musica non cambia, anzi. Lecedono definitiva, il divario si allarga fino al 10-25. Lacontinua nel suo incedere, la sequenza di gol prosegue: 12-30 sino al conclusivo 13-36 (top scorer ...

