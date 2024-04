Pallamano | Qualificazioni Europei 2024 | la Slovenia domina la scena e vince per 35 a 21 contro l’Italia

(Di domenica 7 aprile 2024) Si infrange con il risultato di 35-21 il sogno delnelleagli. Le azzurre, dopo aver perso in settimanala Francia, non riescono a superare la, nettamente superiore in casa in quel di Lubiana. Le padrone di casa hanno iniziato subito a mostrare la propria superiorità, la rete di Ana Gros ha preceduto il primo sensibile allungo da parte della compagine balcanica. Tamara Mavsar ed Elisabeth Omoregie hanno continuato a penetrare nella difesa nostrana che presto ha pagato un distacco di oltre 7 punti. Il primo tempo è continuato conall’inseguimento delle avversarie. Bianca Barbosu si è distinta ed ha tentato di iniziare a rimontare sulle slovene, il team di Giuseppe Tedesco ha completato i primi trenta minuti ...

