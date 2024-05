Orrore in un parco Uccise madre e amica per rapire una bambina di 10 mesi Cosa è successo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un episodio terribile, come nei peggiori incubi di qualsiasi genitore. Unadi 23 anni uccisa insieme a un’sua coetanea, unadi 5 anni ferita alla testa (per fortuna in modo non grave) e una neonata di soli 10rapita. E’ questo l’angosciante scenario che si sono trovate davanti le forze dell’ordine del New Mexico, negli Stati Uniti, intervenute in unvicino alla città di Clovis, nella parte orientale dello Stato, grazie a una chiamata d’emergenza che segnalava la strage. Gli agenti accorsi sul posto hanno trovato i corpi senza vita delle due donne vicino a un minivan. E, accanto a loro, la figlia di 5 anni ferita alla testa. Sulla scena erano presenti anche un seggiolino per auto, un passeggino vuoto e un biberon. La Polizia ha subito iniziato una caccia all’uomo per ...

Valeria Marini oggi si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Nel colloquio con Elvira Serra parla della prima volta che è rimasta incinta: a 14 anni . «Quando l’ho scoperto, mia mamma mi ha aiutata. Lui era una persona non tanto ...

Abusi sessuali sul figliastro: niente carcere per il 71enne - Abusi sessuali sul figliastro: niente carcere per il 71enne - All'uomo è stata comminata una pena detentiva di due anni interamente sospesa con la condizionale. LUGANO - Due anni di detenzione interamente sospesi con la condizionale per un periodo di tre anni. P ...

Donne equilibriste: 1 mamma su 5 lascia il lavoro se diventa madre. Bolzano mother friendly, ultima Basilicata - Donne equilibriste: 1 mamma su 5 lascia il lavoro se diventa madre. Bolzano mother friendly, ultima Basilicata - «Non dovrebbe essere un impedimento per una donna avere dei figli». Lo dice Valentina di Bari che non è più riuscita a lavorare dopo l nscita dei suoi bambini. Purtroppo ancora troppo spesso in Italia ...

Endless love, anticipazioni 2^ stagione: Kemal vede per la prima volta sua figlia - Endless love, anticipazioni 2^ stagione: Kemal vede per la prima volta sua figlia - Kemal vede Deniz a casa dei suoi genitori, ma non sa che è sua figlia, crede che sia la bimba a cui Zeynep fa da babysitter ...