Valeria Marini e l’aborto a 14 anni | «Ero una bambina | mia madre mi ha aiutata»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 13 aprile 2024)oggi si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Nel colloquio con Elvira Serra parla della prima volta che è rimasta incinta: a 14. «Quando l’ho scoperto, mia mamma mi ha. Lui era una persona non tanto equilibrata, molto possessiva. Io ero proprio una. Mi fa male parlare di questa cosa, perché comunque quando succede, anche se sei una ragazzina, ti rimane dentro». Ha abortito: «Sinceramente, se fossi stata maggiorenne quel figlio forse me lo sarei tenuto. Ma non ho un carattere da rimpianti, guardo sempre avanti. Mia mamma mi ha dato una seconda vita, allontanandomi da un amore che non mi stava dando felicità né me l’avrebbe data. A volte, soprattutto quando sei così giovane, bisogna fidarsi di chi ti vuole bene. Miami riportò a ...