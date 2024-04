È morta Sabreen - la bambina fatta nascere dalla madre uccisa dalle bombe israeliane su Rafah

È morta Sabreen, la bambina fatta nascere dalla madre uccisa dalle bombe su Rafah - È morta la piccola Sabreen al-Sakani, la bambina nata con un parto cesareo d'urgenza dopo che la madre è rimasta uccisa nel corso di un raid israeliano ...

Tragedia in casa, muore bimba di pochi mesi - Il decesso della piccola sarebbe avvenuto di notte per cause naturali. Sul posto il 118 ma purtroppo non c’è stato nulla da fare ...

Tragedia al baby parking in Piemonte: la bimba forse vittima della sindrome della morte in culla - La scomparsa della piccola di 7 mesi a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, che si è addormentata e non si è più svegliata ha colpito tutti. Le parole della sindaca: «Una tragedia indescrivibile ...

