Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2024 - quinta tappa | vince Thoma - terzo Pietrobon e quinto Milan

Sorpresa nella quinta tappa del Giro d’Italia con arrivo a Lucca: non c’è volata, ma gli sprinter sono sorpresi dall’arrivo della fuga. A trionfare è Benjamin Thomas , il francese della Cofidis che è stato lesto nel battere nello sprint ristretto ...

La frazione Genova-Lucca, di 178 km, è stata la quinta del Giro d’Italia 2024 di ciclismo su strada: si è trattato di una frazione in cui quattro fuggitivi hanno messo nel sacco per una manciata di secondi il gruppo, ma non sono cambiati i leader ...