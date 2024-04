Biagio Maimone | A Papa Francesco e a Monsignor Yoannis Lazhi Gaid dedico ' La Comunicazione Creativa per lo sviluppo socio-umanitario'

(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) - Il giornalistaè Direttore dell'Ufficio Stampa dell'Associazione "Bambino Gesù del Cairo" Onlus, benedetta da Sua Santità, prossima all'inaugurazione, in Egitto, dell'Orfanotrofio "Oasi della Pietà" Assago, 24 aprile 2024 - Nello shop online della Casa Editrice TraccePerlaMeta https://shop.tracceperlameta.org/manualistica/la--per-lo--270.html e in tutti gli store online è disponibile il saggio del giornalistaintitolato "Laper lo...

Nello shop on line della Casa Editrice TraccePerlaMeta https://shop.tracceperlameta.org/manualistica/la- Comunicazione - Creativa -per-lo- sviluppo -socio-umanitario- Biagio - Maimone -270.html e nelle migliori librerie e in tutti gli store online è disponibile il saggio di Biagio Maimone intitolato “La ... (ildenaro)

Il Giornalista Biagio Maimone , ideatore del progetto “Napoli capitale creativa d’ Italia e del Mediterraneo”, originario di Maratea, è stato premiato dalla versione Italia na della rivista inglese Food and Travel come Giornalista dell’anno perché propone un modello di giornalismo che pone al centro ... (ildenaro)

È calabrese, originario di Mammola, il miglior giornalista dell’anno secondo la rivista Food and Travel Italia - maimone è autore del saggio "La Comunicazione Creativa per lo sviluppo socio-umanitario", che rilegge la comunicazione ed il giornalismo ...ilmetropolitano

Lombardia, Liguria e Basilicata unite sotto il segno della cultura della sostenibilità - Lombardia, Liguria e Basilicata unite sotto il segno della cultura della sostenibilità. Dopo il Presidente della Regione ...sardegnareporter

“La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario”: il nuovo saggio di biagio maimone - La recenzione del saggio di biagio maimone (As.. Bambino Gesù del Cairo) "La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario" ...interris